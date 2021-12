L’Ajuntament de l’Escalaha posat en marxa l’Oficina de Comerç per al Foment de la Innovació Comercial de l’Escala. Pretén ser un instrument per iumpulsar el procés de modernització i ordenació del comer. A més, el ple tenia previst aprovar ahir al vespre diferents línies d’ajuts per al comerç local i es posa en marxa també una campanya de decoració dels aparadors amb l’anxova com a element característic.

L’Oficina de Comerç neix amb la voluntat d’apropar les actuacions administratives al sector comercial, facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se en nexe d’unió permanent entre els comerciants, les associacions de comerciants i l’administració local.

«L’Oficina de Comerç pretén posar a l’abast dels comerciants locals una eina de suport tant per a l’obertura de nous locals comercials , com per a la implementació d’una base de dades i d’un observatori de l’activitat comercial escalenca que permeti analitzar les necessitats del sector en cada moment i planificar l’estratègia en matèria de comerç que més s’adeqüi a les necessitats del municipi», ha manifestat la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja. A més, remarca que s’està treballant per la dinamització comercial.

La seu de l’Oficina de Comerç està ubicada a les dependències de l’Oficina de Turisme de la Plaça de les Escoles, unificant així els serveis tècnics i d’atenció tant als visitants com al sector comercial, turístic i de serveis del municipi.

Les principals funcions, algunes de les quals ja es venen facilitant des de fa temps i d’altres s’aniran implementant al llarg del 2022 com assessorar i donar suport a la tramitació administrativa; implementar l’estratègia comercial a nivell global del municipi; desenvolupar eines d’ajuda i suport o assessorar les noves obertures. També s’ha creat una web específica de l’Oficina de Comerç on es pot consultar tota la informació: comerç.lescala.cat. D’altra banda, el ple municipal taprovava ahir les bases reguladores per la concessió de subvencions per el foment i les millores del sector comercial local.

Les anxoves, als aparadors

Pel que fa a la campanya de Nadal, s’ha impulsat, amb el suport d’una vintena d’establiments que han cregut oportú adherir-s’hi, una ornamentació nadalenca amb personalitat escalenca, on les anxoves, com a emblema del municipi, hi juguen un paper destacat.