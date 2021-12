La fiscalia ha retirat l’acusació contra un agent dels Mossos d’Esquadra destinat, entre els anys 2008 i 2015, a la unitat d’investigació de la comissaria de Roses que s’enfrontava a 3 anys de presó i a 9 d’inhabilitació per haver fet consultes sobre familiars a les bases de dades policials «sense causa justificada». Els quatre familiars dels qui va accedir a les fitxes policials han dit a l’Audiència de Girona que no se senten perjudicats i que el perdonen i el fiscal ha exposat que això extingeix qualsevol responsabilitat penal. El tribunal de la secció tercera ha anunciat al policia que dictarà una sentència absolutòria.

Segons recollia l’escrit d’acusació de la fiscalia, des del febrer del 2008 i fins al març del 2015, l’agent dels Mossos d’Esquadra es va «prevaler del seu càrrec» per accedir a les fitxes policials de quatre familiars. Sostenia que va fer les consultes a les bases de dades utilitzant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya i sense que en tingués cap «causa justificada»: «Va fer les consultes de manera aliena a les funcions policials que tenia assignades». La fiscalia recollia més d’una trentena de consultes sobre la seva dona i tres familiars d’ells fetes al llarg d’aquest temps. Per aquests fets, l’acusava d’un delicte continuat de descobriment de secrets perpetrat per un funcionari públic i sol·licitava una pena de 3 anys de presó, multa de 6.300 euros i 9 anys d’inhabilitació absoluta.

El cas havia d’arribar a judici ahir a l’Audiència. Abans de començar el judici, el fiscal Jerónimo Gómez va exposar que en fase d’instrucció no es va preguntar als familiars si se sentien perjudicats per l’acció del policia i si li atorgaven el perdó, cosa que faria que s’extingís la responsabilitat penal del processat. El tribunal ha cridat els familiars que han negat sentir-se perjudicats i han perdonat explícitament l’agent.