Un accident múltiple a l’N-260, al terme municipal de Vilafant, es va produir al matí en el qual es van veure implicats tres vehicles, un d’ells del servei públic de neteja.

Bombers de la Generalitat informa que es van haver de rescatar dues persones que havien quedat atrapades als vehicles accidentats.

Una persona va resultar semiatrapada de forma mecànica, va ser alliberada ràpidament per la porta de darrere del vehicle.

L’altra, presentava ferides i va haver de ser alliberada amb seguretat.

L’avís de l’accident es va donar a les 11.30 hores del matí, al punt quilomètric 40,5 de l’N-260, a Vilafant.

Els Bombers van enviar quatre dotacions.

Els Serveis d’Emergències, tres. També hi van assistir els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Municipal de Vilafant. El Servei Catlà de Trànsit no va registrar afectacions viàries importants a la via.