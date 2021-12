Professors i pares de l’escola l’Amistat de Figueres es van concentrar ahir per tercera vegada per a reclamar al departament d’Educació ser escola-institut. Creuen que milloraria l’educació a Figueres on els centres diuen que o bé són molt grans o estan saturats. Des de fa 5 anys intenten allargar l’escoralització fins a 4rt d’ESO.

La comunitat Escola Amistat de Figueres va portar a terme una concentració a primera hora del matí ahir davant del centre educatiu. Mestres, famílies i alumnes treballen conjuntament perquè s’atengui la seva petició. Segons han manifestat, fins al moment no hi ha cap canvi però continuaran portant a terme les concentracions. Figueres no disposa de cap oferta formativa pública que vagi des d’infantil a secundària en un mateix centre. La comissió mixta, formada per mestres, famílies i alumnes treballa des de fa més de 5 anys per aconseguir que el projecte educatiu de comunitat d’aprenentatge s’allargui de P3 fins a 4t d’ESO. Figueres compte amb instituts de grans dimensions o sobresaturats d’alumnes i cap que tingui escola i institut. « Per això pensem que si l’Amistat es converteix en escola-institut, es podran oferir dues línies més de secundària a la ciutat, contribuint a descongestionar els centres ja existents». És el que consideren des de la comunitat educativa. I esperen continuar motilitzant-se.