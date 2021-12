Uns lladres han fet esclatar un caixer amb explosius a la zona d'un supermercat a l'entrada de l'Escala.

L'intent de robatoris s'ha produït de matinada i els Mossos estan investigant els fets.

L'avís s'ha rebut a les 4.44 quan ha fet explosió el caixer APM situat a l'àrea exterior del supermercat. Es tracta d’un caixer que permet fer extraccions de diners en efectiu però que no està vinculat a cap entitat bancària.

Al lloc s'hi han desplaçat les unitats dels Mossos de Seguretat Ciutadana, Agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la regió policial de Girona que s’han fet càrrec de les investigacions que s'han traspassat posteriorment a la Unitat Central d’Atracaments (UCA) de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC) que s'encarreguen d'aquest tipus d'investigacions a tot Catalunya.

Els Tedax, els especialistes en explosius, han acordonat la zona per comprovar que no hi haguessin més explosius i investigar de quin tipus es tractava.

També s'hi ha desplaçat la Policia Local de l'Escala.

Segons ha informat Mossos, els lladres no s'han endut res.

Els Mossos estan investigant i verificant les imatges de càmeres properes. El supermercat està situat a l'entrada de la població venint des de Figueres, a tocar una benzinera. Es tracta d'un mètode habitual per robar en caixers. El mes d'agost uns lladres van utilitzar el mateix mètode per fer esclatar un caixer a Riudellots de la Selva.