La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu 'indoor' a Vilamalla (Alt Empordà) amb més de 600 plantes de marihuana i ha interceptat un camió que es dirigia a Itàlia amb 44,1 kg de cabdells. També s'han detingut tres persones i s'ha pres declaració a una quarta en qualitat d'investigada. Durant l'operació, la policia també ha comissat dos vehicles –un d'ells d'alta gamma-, una arma curta, 18.050 euros i dos dispositius de geolocalització, entre d'altres. L'operació s'ha dut a terme en col·laboració amb les autoritats franceses i italianes, i als arrestats se'ls atribueixen diversos delictes. Entre ells, de tràfic de drogues, falsificació de documentació mercantil, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal.

La intervenció es remunta al 19 d'octubre quan els agents van entrar a l'habitatge i hi van localitzar la droga i la resta d'objectes intervinguts. La companyia elèctrica estima una gran defraudació per mantenir la plantació de marihuana. El mateix dia la policia va interceptar el camió amb matrícula portuguesa que es dirigia a Itàlia. Un cop identificat el conductor de nacionalitat portuguesa, van inspeccionar la càrrega que portava en un semiremolc i van trobar els cabdells repartits en diverses caixes. Els agents van detenir el conductor per un delicte de tràfic de drogues i van intervenir el vehicle. En total, s'han detingut tres persones i s'ha pres declaració en qualitat d'investigada a una quarta. Els arrestats són de nacionalitat italiana, portuguesa i espanyola i se'ls atribueixen els delictes de tràfic de drogues, cultiu i elaboració de drogues, defraudació del fluid elèctric, falsificació de documentació mercantil, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. La Guàrdia Civil manté la investigació oberta i no descarta noves actuacions.