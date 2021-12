La IAEDEN-Salvem l'Empordà se suma als veïns d'Orriols i Llampaies (Alt Empordà) i s'oposa al projecte d'aparcament per a 1.200 camions previst a la zona. L'entitat ecologista denuncia que es pretén ubicar en uns terrenys de protecció especial, que hi ha «alternatives suficients» per a espais d'aquestes característiques al voltant de Vilamalla, el Far d'Empordà, Llers o la Jonquera i posa en dubte que la logística «hagi de ser el futur de l'Empordà». En aquest sentit, diuen que no creuen que el transport de mercaderies hagi de continuar creixent i «menys» en camió. «El transport és una de les grans causes d'emissions de CO₂, especialment en una comarca com l'Alt Empordà», insisteixen en un comunicat.

Tal com va avançar l'ACN fa unes setmanes, els veïns de la zona s'estan organitzant en contra del projecte, que preveu una afectació d'unes 24 hectàrees per a més d'un miler de camions, alguns de matèries perilloses. Creuen que tindrà un fort impacte mediambiental i social per a la gent que hi viu. L'Ajuntament de Bàscara, en canvi, ho veu amb bons ulls, ja que permetria sanejar els comptes municipals.