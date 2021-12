Polèmica a Figueres per una antena de telefonia 4G que Telefònica té previst instal·lar a la zona de l'Olivar Gran i a tocar dels terrenys on estava previst el tercer pavelló. Junts per Figueres, a l'oposició, acusa el govern municipal "d'enterrar" el projecte esportiu a favor de l'antena. La formació, a més, diu que no s'ha informat als veïns del projecte i diu que el govern ha emprès una "deriva destructiva" en relació a les actuacions impulsades durant l'anterior mandat. Per la seva banda, l'equip de govern assegura que l'antena que es vol instal·lar és similar a les que hi ha en altres punts de la ciutat i que manté el compromís de fer un nou pavelló en el proper mandat.

En un comunicat, Junts per Figueres demana al govern municipal que "deixi enrere la crispació i les mentides i comenci a treballar perquè Figueres progressi, com fa el govern cada dia". Junts per Figueres acusa el govern municipal de "deixadesa" i de no donar informació als veïns de l'Olivar Gran sobre la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil als terrenys on s'havia de construir el nou pavelló. Tot i que Junts afirma que es tracta d'un aparell amb tecnologia 5G –el mateix que els veïns del Rally Sud van rebutjar l'any 2019-, l'equip de govern nega la major i assegura que es tracta d'una antena 4G similar a les que hi ha en altres punts de la ciutat. Figueres frena la instal·lació de la polèmica antena de telefonia del Rally Sud El grup de l'oposició afirma que amb la decisió s'enterra "definitivament" el projecte esportiu i acusa el govern municipal de deixar "perdre els 375.000 euros ja pagats per a la redacció del projecte i els 500.000 del soterrament de les línies elèctriques". "És una falta de transparència i de respecte molt preocupant, i els veïns encara no han estat informats ni de l'afectació de l'antena ni de la renúncia al projecte del nou pavelló", insisteixen. Per la seva banda, fonts del govern els acusen de mentir i d'haver començat moviments de terra "incomprensibles abans d'eleccions" mentre eren "incapaços" de licitar la construcció del pavelló. En aquest sentit, diuen que tot i que es va posar a licitació per 5,8 MEUR, el projecte va quedar desert perquè es va encarir fins als 9 MEUR. Per compensar-ho, afegeixen, el govern ha impulsat un pla de xoc d'equipaments esportius per un import de 3,5 MEUR i reitera el seu compromís amb la construcció d'un nou pavelló d'entrenament "per un cost molt més ajustat" durant el proper mandat.