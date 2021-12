El port de Roses (Alt Empordà) ha estrenat aquest dilluns un itinerari didàctic sobre la pesca i la cultura marinera. Es tracta d'un recorregut de deu panells informatius enfocats a escolars i visitants per divulgar i posar en valor l'activitat pesquera, la història del port i el valor nutritiu del peix al mateix temps que es vol conscienciar de l'impacte que tenen els residus al mar. Els deu plafons han costat 15.000 euros i estan repartits al llarg del moll pesquer i aquest és el primer port del litoral gironí que compta amb aquest recurs educatiu i divulgatiu. La iniciativa forma part del projecte divulgatiu que fan diversos ports pesquers de la costa catalana.

Els ports pesquers catalans reben centenars d'escolars i visitants al cap de l'any. A través de visites didàctiques i divulgatives, els escolars i turistes descobreixen el funcionament de la descàrrega del peix i la sala de subhastes. De fet, l'activitat pesquera s'ha convertit en un atractiu turístic més de les poblacions de costa.

Amb l'objectiu de divulgar més aquest atractiu, des de Ports de la Generalitat han apostat per crear rutes didàctiques als ports. El de Roses aquest dilluns al matí ha inaugurat el seu itinerari. Està format per deu panells informatius repartits al llarg del moll pesquer amb l'objectiu que escolars i visitants puguin recórrer el port i descobrir el llegat històric de la cultura marinera.

En el primer d'ells hi ha un mapa amb el directori de la ruta i el número que identifica cada plafó. En la part històrica hi haurà tres panells i s'explica la història del port, la confraria de pescadors, l'ofici i també les parts d'un vaixell. Hi ha tres plafons més dedicats a les arts de pesca on s'expliquen les d'arrossegament, encerclament i arts menors. Hi ha dos panells més amb els tipus de peix (el blau, el blanc i el marisc) i la ruta acaba amb un últim panell amb l'impacte que tenen els residus que s'aboquen al mar.

Els plafons estan fets en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès per arribar als turistes i a la ciutadania. A més, els panells s'han fet en forma de taulell i així permet que al mateix temps que s'explica, es poden seguir veient el port de Roses.