tercera vida als llibres i, per fer-ho possible, han decidit tirar endavant una idea que fan extensible a tota la població de Figueres. L’anomenen Book Fairy i consisteix, en una primera fase, a demanar la col·laboració de la gent perquè facin donacions de llibres i, en un pas següent, distribuir els exemplars aconseguits per zones de la via pública que estiguin a la vista dels vianants.

La crida a les donacions l’han fet en el seu entorn més proper, al seu institut, el Ramon Muntaner, on les dues amigues, que tenen 14 anys, cursen tercer d’ESO. En primer lloc, van demanar permís a l’institut per col·locar una caixa decorada amb el reclam Book Fairy a la consergeria, perquè totes les persones que tinguessin llibres per donar els hi poguessin dipositar. En aquest punt de recollida, obres de tots els estils i gèneres es van acumulant de mica en mica gràcies als professors i els alumnes que les deixen de forma altruista i anònima.

«També vam enviar un correu electrònic als tutors del centre explicant-los el projecte i demanant-los que n’informessin a tots els alumnes, perquè tothom sabés que es podien deixar llibres en aquesta caixa», expliquen les dues estudiants, que no amaguen el seu sentiment d’agraïment per la bona resposta que ha tingut la seva campanya. «Ens han donat molts llibres, tant professors com alumnes. Ja en tenim una seixantena», somriuen, amb dos dels títols donats a les seves mans, 'El petit príncep', d’Antoine de Saint-Exupéry, i 'Orient, Occident (dues històries d’amor)', de Maria de la Pau Janer.

Una etiqueta i un llaç verd

Cada llibre conté una etiqueta identificativa i un llaç verd que simbolitza l’acció del Book Fairy. Els dies 22 i 23 de desembre, un cop hagin acabat les classes, Aina Preseguer i Emma Lupiáñez començaran el seu itinerari amb el carregament de llibres per anar-los deixant en aquells espais de Figueres més concorreguts. «N’hi haurà a la Rambla, a la plaça de la Font Lluminosa, a la plaça del Gra, davant del Museu Dalí, davant la biblioteca. Els espais escollits mirarem que quedin arraulits, per si plou o fa vent, perquè els llibres estiguin protegits i no es facin malbé», indiquen les dues joves.

L’actriu Emma Watson

Hi ha tot un moviment global en grans ciutats del món que van posar de moda, fa uns anys, aquesta acció que anima a compartir les lectures d’una forma accessible i gratuïta. Aina Preseguer va descobrir la campanya Book Fairy a les publicacions d’Instagram de l’actriu Emma Watson i, quan li va comentar a la seva amiga, les dues van coincidir que valdria la pena importar aquest projecte a Figueres. «Ho vam comentar a una professora del nostre institut, l’Àngela Castaño, i ella ens ha ajudat molt», assenyalen les dues amigues, que es declaren «lectores apassionades». «Vam pensar que amb aquest projecte podíem contribuir a fomentar la lectura a la nostra ciutat», expliquen.

Les dues alumnes de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres tenen clar que amb aquesta campanya encomanaran el gust per la lectura a moltes persones, però també han pensat en un doble objectiu del seu projecte: «Tenint en compte que posem en marxa aquesta iniciativa coincidint amb les festes de Nadal, esperem que algun d’aquests llibres els reculli alguna persona amb la voluntat de regalar-lo».

Com a lectores voraces, Emma Lupiáñez afirma que es decanta, sobretot, per títols de ciència-ficció, mentre que Aina Preseguer cita dues de les seves autores preferides, J. K. Rowling i Lucy Maud Montgomery.