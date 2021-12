L’Ajuntament de l’Escala ha fet uns canvis a l’ordenança per facilitar que les operadores de telefonia mòbil instal·lin els equipaments necessaris per tenir cobertura, una problemàtica que s’arrossega des de fa més d’una dècada. Creuen que l’actual ordenança els donava inseguretat jurídica.

El 2002 es va aprovar una ordenança que era molt restrictiva amb la instal·lació de qualsevol antena en zones urbanitzades. Aquell any es va produir un enfrontament amb Telefònica per una antena al centre del municipi. Ara s’aprova inicialment una modificació que elimina part d’aquestes restriccions adaptant-se a una sentència del 2012 i a l’actual marc normatiu, regit principalment per la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

«Aquest és un primer pas que esperem que serveixi perquè les companyies que han de fer el desplegament de noves instal·lacions tinguin major facilitat per resoldre els problemes de cobertura que pateixen alguns punts de l’Escala», remarca el regidor d’Urbanisme, Josep Bofill. L’ordenança regula les condicions a les quals s’ha de sotmetre la localització, instal·lació i el funcionament de les instal·lacions i equips de radiocomunicació i telecomunicació al terme municipal, als efectes de que la seva implantació produeixi la menor ocupació d’espai, el menor impacte, així com el menor risc per la salut ï seguretat de les persones.