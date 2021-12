Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys, veí de Figueres, que va ser enxampat in fraganti mentre presumptament estava perpetrant un robatori en un bar restaurant del carrer Pujades. Els fets van passar el 18 de desembre passat, de matinada. Un vehicle patrulla de la Policia de la Generalitat circulava per aquest carrer i als agents els va cridar l'atenció que l'establiment tingués la persiana mig oberta i que la porta interior també estigués oberta. Els mossos, simultàniament, van rebre un avís que un veí de la zona havia trucat per alertar d'uns sorolls sospitosos al bar restaurant. Els agents van entrar al local i van descobrir que una màquina recreativa i una màquina de tabac havien estat forçades.

En el decurs de l'escorcoll els policies van veure que al fons del menjador del bar restaurant hi havia una persona, amagada sota una taula. De seguida, el van identificar com al presumpte autor dels fets, i a més duia a sobre un ganivet i una eina del tipus pota de cabra, que hauria fet servir per forçar la persiana, la porta, la màquina recreativa i la màquina de tabac. L'home va quedar detingut, acusat d'un delicte de robatori amb força.