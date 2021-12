L'Ajuntament de Vilafant ha aprovat un pressupost de 5.503.910 euros amb 789.910 euros en inversions per al 2022.

Acabar la remodelació del conjunt de Palol Sabaldòria per convertir-lo en equipament cultural o incorporar les ajudes del fons Next Generation son alguns dels projectes principals.

L'any vinent es contempla la creació d’una comunitat energètica local al municipi amb els veïns de l’entorn de l’escola les Mèlies, on s'instal·laran plaques solars. Aquest pressupost s’ha elaborat tenint molt present que aquest any s’hi incorporaran els projectes finançats amb els Fons Europeus. «Des de Vilafant estem elaborant un pla estratègic que reculli el major nombre de projectes que ens permeti la convocatòria d’aquests fons per tal de poder obtenir tots els recursos necessaris per fer un salt qualitatiu en la lluita contra el canvi climàtic» conclou l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys

La resta d'inversions més importants estan previstes al Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) com la remodelació del carrer Empordà, la millora dels drenatges de la zona del pavelló i de la plaça de Les Hores i la inversió anual de millora de la xarxa d’aigües. En aquest mateix paquet d’inversions també s’hi han incorporat 50.000 € per destinar-los a als cinquens pressupostos participatius.

Des del govern han destacat que tot i la davallada dels ingressos fruit de la baixada de les aportacions de la Generalitat, la fi del cobrament de l'IBI de l’AP-7 i la nova llei de les plusvàlues, Vilafant manté la xifra d’inversions, "fent un esforç per seguir donant uns serveis de qualitat sense oblidar les polítiques socials".

«Sabem que aquest 2022 tindrem menys ingressos per això, hem fet un esforç important de contenció de la despesa per seguir donant uns serveis de qualitat i sense oblidar-nos de les polítiques socials. Aquest pressupost pensa en la recuperació econòmica sense oblidar que encara estem en situació de pandèmia i posa l’accent en les necessitats de les persones i també amb la lluita contra el canvi climàtic», destaca l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

Una contenció que passa, per exemple, per continuar amb les mesures de racionalització dels espais verds i els canvis en els sistemes de reg per tal de reduir la despesa d’aigua. També s’ha fet un esforç extraordinari fent una important amortització de crèdit.

Nou tècnic per a la recuperació econòmica

El govern també ha reforçat l’àrea de promoció econòmica per treballar en la recuperació i s’ha incorporat un nou tècnic. Amb temes claus com la incorporació al mercat laboral, l'emprenedoria, o el suport al comerç i l’empresa local.

L’habitatge és un altre dels punts destacats d’aquest pressupost, ja que es preveu seguir treballant en el Pla d’habitatge. En aquest sentit, es preveu que a principis d’any s’adjudiquin les cases de lloguer de protecció oficial que s’estan construint gràcies a la permuta amb el bisbat.

Des de l’àrea de Joventut, a més de la dinamització que ja s’està duent a terme es treballarà amb els joves fent-los més partícips del pressupost amb el qual podran treballar projectes de salut, formació, treball, igualtat i la prevenció de la violència masclista

Aquest pressupost també pensa en les persones més grans del municipi i preveu continuar dinamitzant les activitats, així com l’elaboració d’una guia de recursos i serveis per aquest col·lectiu.

Medi Ambient i Patrimoni

El 2022 serà l’any de finalització de l’espai patrimonial de Palol Sabaldòria, ja que finalitzaran els treballs, aquest pressupost preveu portar tots els serveis necessaris en aquest espai perquè en un futur es pugui convertir en un equipament cultural i patrimonial més per Vilafant.

El pressupost pel 2022 fa una gran aposta pel medi ambient i les energies renovables, remarquen des del govern.