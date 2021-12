La CUP ha anunciat que portarà el debat de la construcció de la polèmica variant de Vilafant al Parlament.

El partit considera "incoherent" que ERC estigui en contra del projecte al municipi i, en canvi, a la Diputació de Girona -qui l'impulsa- el defensi.

La Diputació de Girona va tornar a tractar el tema ahir. El president, Miquel Noguer (Junts) i el vicepresident Pau Presas (ERC) van defensar la nova variant com ha fet fins ara la Diputació.

La CUP insisteix a mostrar el rebuig a una "macroinfraestructura" per millorar la carretera entre Vilafant i Borrassà que suposa la creació d'un pont sobre el Manol de 120 metres.

Els opositors consideren que és una variant i no una millora de la via com es planteja en el projecte. S'han portat a terme mobilitzacions i s'ha presentat un recurs contenciós que haurà de resoldre el Jutjat.

Des de la CUP diuen que estan decidits a aturar "aquesta nova variant que consideren una macroinfraestructura innecessària que trinxarà el territori" i continuaran sumant-se a les accions que es porten a terme des del territori com la tractorada de fa dues setmanes on van participar diversos membres del partit, encapçalats pel diputat al Parlament, Dani Cornellà.

En l'àmbit institucional han anunciat les accions al Parlament i avui la diputada Montserrat Vinyets, està previst que sol·liciti la compareixença a la Comissió de Territori del Parlament de l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys, el president de la Diputació de Girona Miquel Noguer i els representants de la “Plataforma no a la variant de Vilafant”, que agrupa els veïnscontraris al projecte i diverses entitats ecologistes. També han anunciat que impulsaran una proposta de resolució demanant que es respecti l’acord del ple municipal de no fer la variant del setembre passat.

Et pot interessar: L'Alt Empordà Una variant sobre el Manol de Vilafant genera rebuig de propietaris i entitats

A més, qüestionen la postura d'ERC. La diputada provincial Marta Guillaumes ha manifestat que "no pot ser que els regidors d’ERC a Vilafant diguin capitanejar l’oposició al projecte i a la Diputació, on si que tenen poder de decisió, segueixin defensant-lo amb tanta vehemència. Són incoherents i no entenem la seva actitud si no és per fins a merament electoralistes al municipi, en comptes d’un interès real en parar aquesta variant".

L'Ajuntament de Vilafant va aprovar un acord recentment, davant la pressió territorial, per demanar a la Diputació de Girona que abans d'executar el projecte es faci una avaluació ambiental i que una vegada executat es restauri l'entorn.