L'Ajuntament de la Jonquera té prevista una reunió amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, el mes de febrer per intentar convèncer la Generalitat que mantingui el parc de Bombers professional i no el reconverteixi en un parc de voluntaris.

Veïns i representants polítics de les poblacions afectades van tornar a protestar ahir al vespre per quarta vegada per reclamar que es mantingui. Defensen la importància del parc en un punt estratègic com la Jonquera i a peu de l'Albera.

Des de l'Ajuntament van informar que han aconseguit una reunió.

Cada setmana un col·lectiu o entitat participa a la concentració. En aquesta ocasió ho va fer el casal d'avis.