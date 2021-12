La persona morta aquest dimecres a la tarda en un xoc frontal a l'Armentera (Alt Empordà) és una dona de 51 anys, G.M.R., veïna de Longueval (França). Viatjava com a passatgera posterior central d'un dels dos cotxes sinistrats. Per causes que encara s’estan investigant, cap a les 15.49 hores dos turismes van col·lidir frontalment al quilòmetre 1 de la GIV-6303. En el mateix vehicle hi viatjaven quatre persones més, de les quals una va resultar ferida greu i les altres tres, menys greus, totes traslladades a l’hospital Josep Trueta de Girona. Pel que fa a l’altre turisme, el conductor i únic ocupant va resultar ferit greu i va ser traslladat en helicòpter al mateix centre hospitalari.

Arran de la incidència es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La via es va haver de tallar en els dos sentits de la marxa. Segons els registres de l'SCT, amb aquesta víctima són 132 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.