L''Ajuntament de Figueres ha aprovat en un ple extraordinari el pressupost per al 2022 que ascendeix a 65.022.079,58 euros que inclou un increment de 1.458.538,15 euros respecte a l’any anterior, suposant un increment d’un 2,29%. S'ha aprovat amb els vots de l'equip de govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem), dels tres regidors no adscrits, i els vots en contra de Junts i Cs.

El govern ha aprovat pressupost just a finals d'any perquè pugui començar a funcionar amb l’inici del nou curs pressupostari.

El document de les inversions municipals han remarcat que segueix tres eixos molt clars: en primer lloc, donar resposta a les necessitats socials i econòmiques provocades encara per la situació de pandèmia. En segon lloc, continuar la modernització destinada a posar al dia la ciutat en matèria d'equipaments, infraestructures i serveis, apostant per dimensionar-los adequadament a la realitat de la ciutat. Finalment, en tercer lloc, invertir recursos en la transformació econòmica i social de Figueres, aprofitant tot el seu potencial estratègic.

S'han incrementat les despeses en 1.458.538,15 euros respecte a l'any anterior, fet que suposa un augment d'un 2,29%. Aquesta puja té com a finalitat la millora en el funcionament de l'Ajuntament, de la ciutat i dels seus serveis públics.

S'ha reforçat l'increment de la partida dels Serveis Socials. El 2021 ja es va incrementar en un 15,45% i els comptes pel 2022 l'augmenta en un 1,28%.

Un altre dels eixos on incideixen són les partides destinades al sector de l’Empresa i l’Ocupació, augmenta un 28,52%, dedicant més recursos al Foment de l’Ocupació (+19,9%) i també al Desenvolupament Empresarial (+16,65%).

En l'àmbit d'Urbanisme, s'ha incrementat la seva dotació fins a un 26,17%, arribant als 2.131.021,14€. El gruix del seu creixement es concentra en la previsió d’execució de diverses inversions reals imputades a aquesta àrea, per valor de 1.013.000€. Aquesta quantitat anirà destinada principalment a l’adequació de la finca on està prevista la construcció de l’Escola Carme Guasch, així com a l’establiment de l’Oficina Local d’Habitatge .

Amb relació a les inversions municipals, la quantitat prevista amb aquest objecte al pressupost municipal és de 6.812.050,48€. En aquest àmbit s'ha prioritzat la millora de l’espai públic, la modernització dels serveis municipals (enllumenat, aigua...), les inversions en equipaments esportius i culturals i les relacionades amb la transició energètica.

3,5 milions en equipaments esportius

El Pla de Xoc en Equipaments Esportius té un paper molt important en els comptes municipals, han remarcat. Si bé el pressupost d’inversions en aquest àmbit és de 310.700 euros, el Pla és en realitat de 3,5 milions d’euros fins al 2023. El govern municipal ha pres la decisió que els 3,5 milions d’euros que estaven previstos per al nou pavelló, que no s’han pogut executar perquè el concurs ha quedat desert, es destinin íntegrament a la millora de les instal·lacions esportives municipals. Dins d’aquest pla s’hi inclou l’adequació integral de l’Estadi Albert Gurt (nou tartan, nova tanca i nous vestuaris), la cobertura de la pista exterior del Pavelló Rafel Mora, i la climatització i millora de la piscina exterior, entre d’altres.

L'alcaldessa Agnès Lladó, ha destacat que “aquests pressupostos tenen molt clar el seu objectiu: fer de Figueres una ciutat més neta, segura i social" i ha destacat que "la seva aplicació es veurà de forma immediata amb més carrers més agradables per a tothom. Més neteja, més il·luminació, més Guàrdia Urbana, nou asfaltatge, entre d’altres".

El regidor de Junts, Jordi Masquef, s'ha queixat que el govern no ha atès cap de les seves peticions i el grup ha votat en contra.

També ho ha fet Cs. Héctor Amelló, el regidor d'aquest partit, ha apuntat que ho fan per coherència perquè també van votar en contra les ordenances fiscals.