Castelló d’Empúries ajornarà el Concert d’Any Nou, previst pel diumenge 2 de gener, arran de la covid. La nova data que s’ha fixat per part de l’Ajuntament de la ciutat és la del pròxim 16 de gener.Per tant, l’espectacle «El Cant de la Sibil·la: de la Catedral de Barcelona a la Catedral de l’Empordà», a càrrec del cor Francesc Valls, es posposa quinze dies.Segons ha detallat l’organització, les persones que hagin comprat en el seu dia les entrades podran fer servir les mateixes per anar a la nova data. Així mateix, els qui ni puguin assistir-hi poden sol·licitar que se’ls retornin els diners. El cor Francesc Valls ja va oferir «el Cant de la Sibil·la» divendres passat a la catedral de Barcelona. Ara derivat del coronavirus, la formació es veu obligada a aturar la seva activitat durant quinze dies. A causa de la nova variant òmicron i a l’augment de casos derivats ja són moltes les activitats que s’han hagut d’ajornar a molts municipis gironins.