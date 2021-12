L'aparcament soterrat del passeig Nou de Figueres ha estat assaltat, aquesta nit, per uns desconeguts que han causat diversos desperfectes a cinc turismes, una motocicleta i algunes instal·lacions interiors, segons el balanç provisional dels danys. Els autors dels fets han trencat vidres dels vehicles per a poder accedir al seu interior. Els responsables de l'aparcament han contactat amb els usuaris per a informar-los dels fets. Aquest no és l'únic assalt registrat a Figueres aquesta setmana, ja que fa pocs dies també hi va haver robatoris nocturns a l'edifici del Centre Integral Ferran Sunyer i Balaguer i a una assessoria pròxima a l'estació d'autobusos.