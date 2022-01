Una vintena de persones han donat la benvinguda al 2022 amb un bany a la platja del Llané de Cadaqués (Alt Empordà). Aquesta tradicional manera de rebre el nou any a molts municipis costaners no s'ha suspès a la localitat alt-empordanesa, com sí que ha passat, per exemple a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), una de les més multitudinàries de la demarcació. Pels volts de la una del migdia, els banyistes s'han posat a l'aigua i han nadat durant uns minuts, malgrat que no feia sol. Tot i que sí que s'ha pogut celebrar el primer bany de l'any, el que no s'ha fet per la pandèmia ha estat el tradicional aplec del sol ixent que celebrava la 32a edició i que solia congregar desenes de persones.

L'acte ha estat organitzat per un grup de veïns del poble que ja fa anys que cada dia 1 de gener es banyen a les platges de Cadaqués. Un d'ells és en Ramon Duran i explica que fa quinze anys que ho fan i que ja s'ha convertit en una «tradició». En Joan Figueras també s'hi ha tirat i comenta que primer han anat al Cap de Creus a veure la sortida de sol, tot i que la boira els ho ha impedit. Després han esmorzat i s'han esperat fins que han tocat la una del migdia per fer la remullada. Aquest esdeveniment va començar a partir de la proposta d'un veí del poble i cada any s'hi ha anat apuntant més veïns del poble. En Joan explica que aquest any ha estat un dels que l'aigua estava més calenta. «La veritat és que s'hi estava bé i tot», assenyala. El banyista comenta que conviden a tothom que «vulgui ser un valent» i ficar-se a l'aigua en una zona «idíl·lica» com és la platja del Llané, a tocar de la casa pairal en la qual havia viscut Dalí.