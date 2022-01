Vint-i-cinc horts urbans tornen a estar a disposició dels veïns de Figueres que ho sol·licitin i compleixin les condicions, per tal de ser utilitzats durant els propers quatre anys.

Les bases de la convocatòria per optar a gestionar un hort urbà a la ciutat de Figueres ja estan publicades al BOP i el termini per presentar instàncies serà fins el proper 26 de gener de 2022. Aquesta convocatòria comprèn el sorteig de 25 horts urbans distribuïts en cinc tipus de participants i atorgarà una llicència municipal d’ús per als pròxims 4 anys.

Hi ha parcel·les per a entitats figuerenques sense ànim de lucre, centres educatius, persones de més de 60 anys, persones a l’atur i per a la resta de ciutadans de Figueres.