L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revisat l’estat de la sequera a les conques internes de Catalunya i, en especial, les dues unitats d’explotació que estaven en situació d’alerta, resolent que l’àmbit de l’aqüífer de Carme Capellades es retorna a la normalitat hidrològica, mentre que a l’aqüífer del Fluvià Muga es manté l’estat d’alerta per sequera.

Tot i que les pluges, a més de les mesures per reduir els consums, han servit per trencar la inèrcia descendent dels darrers mesos, no han estat suficients per incrementar el volum de l’aqüífer per sobre de la cota d’alerta. Actualment, l’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a 22 municipis de l’Alt Empordà, se situa en 15,7 metres sobre el nivell del mar, amb una lleugera tendència a la millora.

Els municipis afectats per aquesta mesura són: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum.

Els municipis que depenen de l’embassament de Darnius Boadella, que actualment està al 42% de la seva capacitat, havent augmentat el seu volum en les darreres setmanes, tenen garantit l’abastament domèstic per al període d’un any. No obstant, en cas que no es produeixin pluges en els propers mesos, amb les reserves actuals no es podran garantir les necessitats de reg per a la campanya de l’estiu de 2022.