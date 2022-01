pere giró. Va ser alcalde de Figueres de 1973 a 1979. 1 L’exalcalde davant el Museu Dalí F

2 Amb Salvador Dalí a Portlligat F

3 La inauguració del cinturó de ronda F

L’empresari i exalcalde de Figueres (1973-1979) Pere Giró Brugués va morir dimarts a l’edat de 89 anys. Va ser un empresari de referència en el món de la construcció vinculat a importants obres a l’Empordà i a Figueres. Com alcalde va viure la inauguració del Teatre-Museu Dalí (1974), la construcció del cinturó de ronda de l’N-II o alguns dels trams de l’autopista. També va ser vicepresident de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona i en l’àmbit esportiu, va ser president de laUnió Esportiva Figueres i vicepresident del Girona F.C.

Pere Giró (Vilafant, 1932) va ser una persona inquieta i activa vinculada a entitats i associacions des d’on se’l recorda pel seu caràcter afable.

Va ser alcalde en el moment de la transició democràtica abans de les primeres eleccions municipals del postfranquisme. Va viure moments importants per la ciutat i va intentar resoldre algunes qüestions que encara avui continuen encallades. Va arribar a tallar el pas a nivell de la carretera de Roses amb els camions dels bombers per a protestar per les molèsties que causava aquesta infraestructura i per a demanar-ne la supressió.

«El meu pare era un cul inquiet i una gran persona», afirma el seu fill, Pere Giró Fàbrega, que també s’ha dedicat a la funció pública durant anys anys com a regidor.

Un dels projectes més importants va ser la inauguració del Teatre-Museu Dalí però també altres obres que van marcar Figueres com la transformació dels cèntrics carrers Girona, Peralada i la Jonquera en zona de vianants.

«Dalí era únic. En una ocasió, quan vam visitar el Teatre Museu amb diversos Premis Nobel, els va dir que tots havien de passar per caixa a l’hora d’entrar, però a mi em va dir que l’alcalde de Figueres mai hauria de pagar entrada».

Giró definia Dalí «com una persona que sabia sempre el que volia, anava molts passos per davant de tots els altres. Va fer aquestes declaracions en el transcurs d’una trobada periodística amb motiu del quarantè aniversari de la inauguració del Teatre Museu Dalí.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, en destacava ahir «a més de la seva gran feina, en un període d’obertura i transformació de la ciutat, de l’ex alcalde Giró en recordaré sempre el seu tracte amable cap a mi».

Qui va ser alcalde de Figueres entre 1995 i 2007, Joan Armangué, assenyalava la seva estima per la ciutat i explicava que «vaig mantenir una relació afable, amical de gran respecte mutu, sobretot quan vaig ser alcalde, oberta, amb la qual calia escoltar doncs amb atenció els seus consells i opinions». Armangué recordava que va ser alcalde en el camí a la represa de la democràcia, «moments complexes i va exercir per damunt de tot, destacant, la seva estima per al ciutat».

Un altre exalcalde, Jordi Masquef, manifestava el seu condol públicament destacant que era «amic íntim de la familia, va compartir consistori amb el meu avi Pere Masquef de la mateixa manera que jo ho vaig fer amb el seu fill i bon amic, Pere Giró». Des de la la Unió Esportiva Figueres recordaven ahir la figura de qui fou president durant tres temporades (1970-73).