Fa temps que la relació entre la direcció del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà i l’Associació d’Amics del Parc, APNAE, passa per hores baixes. Les dues parts mantenen criteris diferents sobre la gestió d’aquesta important zona humida i en el transcurs dels darrers mesos han succeït diversos episodis que han evidenciat aquesta mala relació i que s’han vist accentuats arran de la sequera que afecta l’espai protegit.

L’APNAE, presidida per Jordi Sargatal, exdirector del parc i un dels impulsors de la protecció d’aquestes maresmes, ha rebut una carta de la direcció a través de la qual s’explicita que els seus socis ja no podran utilitzar gratuïtament, com fins ara, l’aparcament del Cortalet, el punt neuràlgic i informatiu del parc natural.

El comunicat de la direcció indica que «a partir del dia 1 de gener del 2022, l’obtenció del tiquet d’aparcament estarà regulada per l’ordre TES/79/2018, de 20 de juny, sense cap excepció».

L’APNAE ha fet saber als seus associats «que, segons es desprèn del comunicat emès per la direcció del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a partir del proper 1 de gener, tota persona que vulgui accedir a l’aparcament del Cortalet amb el seu vehicle haurà de pagar com a mínim 5 euros. El destacat «sense cap excepció» ens dona a entendre que els socis dels Amics també estem sotmesos al previst en aquest escrit».

«Sorprèn –afegeix la carta als socis– que la direcció del parc fonamenti la seva decisió en una ordre que va entrar en vigor ara fa tres anys i mig. En qualsevol cas, des de la junta de l’entitat farem les gestions més oportunes per tal que la direcció del parc reconsideri aquesta decisió», informen.

Jordi Sargatal tem que aquesta acció obeeix a «una revenja de la direcció del parc com a resposta al nostre esperit crític justificat envers la seva gestió. És el paper que ens toca fer com a entitat que estima un espai natural i que vol el millor per a ell en tot moment».

La junta de l’APNAE té la intenció de demanar una reunió amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. «Volem parlar amb ella per parlar d’aquesta i altres situacions que s’han produït darrerament. Tenim més d’un miler de socis al darrere, tots ells són uns gran apassionats dels Aiguamolls. Hi ha gent que ve al parc diversos cops a la setmana i el fet d’haver de pagar per aparcar-hi no farà res més que reduir el nombre de visites i disminuir el seu ús públic».

Sargatal també lamenta que «en aquests moments no hi hagi ningú al capdavant de la junta rectora per facilitar les coses».