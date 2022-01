El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres va presentar ahir una moció per aconseguir la creació d’un registre municipal en el qual es puguin inscriure tots els comerços i negocis sense successió empresarial. El partit creu que això facilitarà el relleu generacional ja que permetrà que els empresaris puguin mantenir aquests negocis que, d’una altra manera, acabarien tancats en jubilar-se el propietari. «Quan es perden negocis per la impossibilitat de successió familiar, es perden empreses tradicionals, algunes emblemàtiques, i un model consolidat que compta amb quota de mercat», lamenta la regidora Elisabeth Guillén.

La mesura proposada al ple pels taronges també contempla la creació d’un pla de relleu generacional i successió de treballadors autònoms de la ciutat i un pla d’assessorament en el procés de transmissió de negocis, «així com una línia d’ajudes, que s’haurà de definir, per donar cobertura a les despeses per a la modernització i condicionament del local, adquisició d’actius o despeses de tramitació», afegeix Guillén.

La regidora considera «necessari» detectar els negocis de Figueres que per raons de malaltia, jubilació o una altra causa donen de baixa la seva activitat i facilitar-ne el seu traspàs «per donar-los una segona oportunitat i evitar la desertització comercial que està patint la ciutat». Guillén destaca que aquesta iniciativa permetrà «atraure talent, emprenedoria, fomentar la creativitat, generar ocupació i noves idees de negoci que dinamitzaran l’activitat de Figueres».

Des de Ciutadans recorden que el canvi d’hàbits de consum i la transformació digital està «afectant negativament molts negocis familiars» i és per aquesta raó que també insisteixen a dur a terme mesures com la proposada «perquè es necessiten intervencions estructurals per ajudar a la transformació social i econòmica d’aquests darrers anys i seguir impulsant l’economia i la generació de llocs de treball». La moció es debatrà en el proper ple municipal, convocat el dilluns.