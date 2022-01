El parc de Bombers de la Jonquera funciona des d’aquest mes amb bombers voluntaris. El Departament d’Interior ha fet cas omís a les queixes d’alcaldes i ciutadania i ha portat a terme la reconversió de parc professional a bombers voluntaris. Des de l’Ajuntament de la Jonquera han advertit que continuaran pressionant per intentar revertir-ho i lamenten que ni tan sols se’ls va convidar a la recepció dels voluntaris el primer dilluns de l’any.

L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha posat de manifest que el canvi ja és evident perque el parc ja no està sempre obert.

La preocupació del territori per no disposar d’un parc obert cada dia amb bombers professionals s’ha fet evident en els darrers mesos, durant els quals han fet concentracions cada dimecres.

Les protestes s’han aturat per respectar les restriccions per la covid-19 explica l’alcalessa, però tenen previst reprendre-les i també tenen una reunió amb el conseller d‘Interior, Joan Ignasi Elena el mes vinent.

Continuaran pressionant

«Esperem aquest dia que tenim la visita el conseller per manifestar-li que no estem d’acord amb aquest canvi, i anirem pressionant a veure si en un futur es pogués», diu Martínez.

Però l’actitud del Departament d’Interior no ha estat la que esperaven. Des que es va anunciar el canvi intenten parlar-hi i ni ha atès les seves peticions ni ha fet manifestacions públiques.

A més, no se’ls va convidar a la recepció. Des de l’Ajuntament no consideren lògic que no se’ls informi i es convidi als responsables municipals. També posen de manifest que, quan ha calgut, ha estat l’Ajuntament qui ha resolt mancances del parc.

El canvi el parc forma part del projecte de la Generalitat pel cos d’emergències que a les comarques gironines ha comportat la reconversió de professional a voluntaris els parcs de la Jonquera, Calonge i Hostalric.

Més dotacions a altres parcs

El projecte de la Generalitat preveu millorar les dotacions a Girona i Figueres, així com la capacitat de resposta operativa a l’Alt Empordà i a les zones turístiques de la costa gironina.

Però la reconversió del parc de Bombers al municipi fronterer, que cobreix una àmplia zona de paratges naturals, ha generat malestar entre els alcaldes de la zona i la ciutadania perquè consideren que és prioritari que compti amb el servei permanent amb bombers professionals.

A les concentracions davant el parc de Bombers hi han participat cada setmana diferents entitats de la zona per mostrar el seu malestar i defensar la importància de disposar d’un parc professional.

El cap de Bombers ho defensa

En una entrevista al setmanari Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el cap de Regió d’Emergències de Girona, Jordi Martín, manifestava que «el servei de bombers voluntaris estarà molt ben cobert a la Jonquera».

Així, explicava que «el parc de la Jonquera estava alguns dies tancat perquè utilitzàvem els seus efectius per a cobrir altres necessitats» i que ara estarà ben co bert amb el suport del parc de Figueres o de la resta. «Entenem que els municipis de l’Albera estiguin molestos, però els animem a creure en el projecte», afegia.

El parc de la Jonquera es troba força deteriorat per falta de manteniment. L’actual parc va ser inaugurat el 1995.

Les obres les van portar a terme els propis bombers i van tenir un cost d’uns 66.000 euros. L’anterior es trobava al centre de la població, amb els inconvenients que això generava.