L'Ajuntament de Figueres destinarà 12 pisos que ha comprat a una entitat bancària i els destinarà al lloguer per a joves a preus assequibles. El consistori els va adquirir a mitjans de l'any passat a través del dret de tempteig i retracte i per un cost de prop de 800.000 euros. L'edifici havia estat objecte d'ocupacions i el banc va haver de reformar els pisos per poder-los posar al mercat. L'equip de govern porta al ple d'aquest dilluns les bases reguladores per poder optar als habitatges en règim de lloguer. Els requisits: tenir entre 18 i 30 anys, estar empadronat a la ciutat des de fa almenys cinc anys i tenir rendes d'entre 13.510 i 23.642 euros per aspirant. Garantir l'accés a l'habitatge als joves i permetre que es puguin emancipar. Aquest és l'objectiu que persegueix la mesura que avui posa en marxa l'Ajuntament de Figueres. Per primera vegada a la seva història, posarà a lloguer a preus assequibles pisos de propietat municipal –i no de promocions de protecció oficial- per a nois i noies d'entre 18 i 30 anys amb ingressos baixos.

Al ple d'aquest dilluns previsiblement s'aprovaran les bases reguladores per a l'adjudicació dels 12 habitatges, que el consistori va comprar fa mesos a una entitat bancària per prop de 800.000 euros. La intenció és que els tràmits durin uns sis mesos i que, a partir d'aleshores, es pugui posar en marxa la maquinària perquè els interessats s'hi puguin presentar. Els contractes tindran una durada de cinc anys i els preus aniran des del 220 euros (per un pis d'una habitació) als 300, per un de tres. Els aspirants hauran d'acreditar un empadronament a la ciutat d'almenys cinc anys i tenir uns ingressos bruts d'entre 13.510 i 23.642 euros. «Avui fem un pas molt important», assegura l'alcaldessa, Agnès Lladó. A banda d'aquesta línia, l'Ajuntament també està treballant amb Incasòl per aconseguir més habitatge públic. «Esperem poder-ho tancar i explicar aviat», ha avançat Lladó. A més, l'Ajuntament ha obert una línia de subvencions de fins al 100% del cost de la rehabilitació d'habitatges privats per poder-los posar al mercat de lloguer. «Crec que hem de diferenciar entre els dos models de treball que tenim: el social per a persones vulnerables i el parc públic per a persones que treballen, però que no tenen rendes suficients per fer front als lloguers que ara mateix hi ha a Figueres», remarca Lladó. Per això, els preus dels pisos s'han fixat de manera que evitin que les persones que hi resideixin hagin de destinar més del 25% del seu salari al lloguer.