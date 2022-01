L'hospital de Figueres ofereix unes ulleres de realitat virtual als infants ingressats al servei de pediatria per reduir els nivells d'ansietat i la sensació de dolor de les criatures. El centre ha incorporat aquest recurs gràcies a la donació de 1.000 euros de l'Ajuntament de Capmany (Alt Empordà). Els professionals sanitaris ofereixen aquestes ulleres als infants quan se'ls ha de fer una prova diagnòstica. A través de les ulleres, els nens poden interactuar amb personatges i també poden veure vídeos de relaxació. L'empresa que implanta aquest servei és VR Pharma, amb qui ja s'està valorant incorporar altres dispositius en diferents àrees de la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres.

Amb l'objectiu d'humanitzar l'assistència i fer més agradable l'estada dels infants a l'hospital de Figueres, la Fundació Salut Empordà ha incorporat unes ulleres de realitat virtual a la planta de pediatria. Es tracta d'un dispositiu que s'oferirà als infants ingressats quan hagin de fer-se una prova. A través d'aquestes ulleres, les criatures podran veure vídeos que els relaxin i interactuar amb personatges virtuals. Aquesta eina, a part de tenir una funció lúdica, pretén reduir el nivell d'estrès, el nerviosisme i la por que pot suposar enfrontar-se a una prova diagnòstica en un hospital. L'ús de la realitat virtual en l'atenció mèdica fa més de 30 anys que s'estudia a través de més d'un miler d'assaigs clínics. Aquestes proves han demostrat que la realitat virtual redueix en un 65% la percepció del dolor del pacient i en un 60% el nivell d'ansietat.

L'hospital de Figueres ha comprat les ulleres de realitat virtual gràcies a la donació de 1.000 euros que ha fet l'Ajuntament de Capmany al centre sanitari. Aquest és el segon any que es fa una donació econòmica a la Fundació Salut Empordà. L'any passat, els diners es van destinar a comprar un ninot de simulació per perfeccionar les maniobres de reanimació cardiopulmonar al Servei de Pediatria i Neonatologia. L'empresa que ofereix el servei de realitat virtual a l'hospital de Figueres és VR Pharma, amb qui el centre ja està valorant comprar més dispositius per incorporar-los en altres àrees i serveis.