Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 22 anys per un delicte de robatori amb violència i intimidació a Figueres. Els fets van passar el 5 de gener a les cinc de la tarda, quan els homes van acostar-se a una dona per agredir-la i robar-li la bossa de mà i el mòbil en el carrer dels Fossos. Posteriorment, els dos homes van fugir cap a l'estació de trens. Dos dies més tard, el 7 de gener, els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones més a les cinc de la matinada per un robatori amb força en un bar del carrer del Taure. Els agents van enxampar els detinguts mentre forçaven la finestra del local.

El dia 5 de gener a la tarda, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'havia produït un robatori amb violència i intimidació al carrer dels Fossos de Figueres. La dona alertava que dos homes l'havien agredit per emportar-se la seva bossa de mà i el mòbil i a continuació havien fugit en direcció a l'estació de tren. Els agents van localitzar els dos homes al carrer de Fortià. En veure la policia, els lladres van fugir corrent. Durant el seguiment, els Mossos van veure com un dels homes llançava un objecte sota un cotxe. Es tractava del telèfon de la víctima. Una vegada els van atrapar, els agents van detenir els dos sospitosos per un robatori amb violència i intimidació. El dia 6 de gener van passar a disposició judicial. Un d'ells va quedar en llibertat amb càrrecs i l'altre va ingressar a presó. La matinada del 7 de gener, cap a les cinc, una patrulla dels Mossos d'Esquadra estava fent tasques de prevenció a Figueres quan va veure que dos homes estaven forçant la finestra d'un bar al carrer del Taure. En veure la patrulla, els dos homes van llençar les eines al terra i es van amagar. Els agents van detenir un dels delinqüents, mentre que l'altre va fugir corrents. En l'escorcoll, els agents van trobar les claus d'un vehicle que estava aparcat molt a prop del bar on estaven forçant el vidre. A dins hi havia eines que podrien servir per entrar als locals. Per aquest motiu, els agents van detenir l'home. El segon individu que s'havia escapat el van detenir el mateix dia 7 a la tarda. Els dos homes van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.