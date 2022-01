Els Agents Rurals han denunciat diverses construccions il·legals dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Els agents van fer diverses inspeccions amb drons durant el desembre a la zona de la Rubina, a Castelló d'Empúries (Alt Empordà), en col·laboració amb l'òrgan gestor del parc. Fruit d'aquestes inspeccions, van constatar la presència de diferents tipus d'edificacions, magatzems de residus i altres usos no autoritzats en zona protegida. Per això, s'han denunciat els propietaris de les vuit finques on s'han localitzat. Les denúncies es tramitaran tant per la via administrativa com per la penal i es trametran a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme, així com a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Aquestes actuacions són fruit del treball conjunt amb el Parc Natural i s'han fet amb la col•laboració de la policia local de Castelló d'Empúries.