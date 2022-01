L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha començat a arreglar dos habitatges per tal de destinar-lo a lloguer social per a joves. L’alcaldessa del municipi, Olga Carbonell, ha explicat que havien rebut interès d’aquest col·lectiu, i que per això han decidit tirar endavant aquesta iniciativa.

«Al pressupost d’aquest any 2022, hi ha previstes inversions per a la refrigeració i aire condicionat d’aquests dos pisos», ha assenyalat Carbonell. L’objectiu d’aquests treballs és que els dos habitatges estiguin en condicions de poder ser llogats per joves que vulguin quedar-se a viure al municipi. Antiga cooperativa D’altra banda, el consistori de Sant Climent Sescebes també té previst abordar properament la rehabilitació de les primeres sales de l’antiga cooperativa vinícola del municipi, amb l’objectiu de poder donar una sortida al poble aquest any 2022.