La Ballena Alegre, millor càmping sostenible d’Europa

establiments premiats. 1 El càmping la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador és el més respectuós amb el medi ambient, segons l’entitat alemanya ADAC.

2 El càmping Salatà de Roses ha estat finalista en la forma d’adaptar-se al canvi climàtic. 3 El càmping Empordà de l’Estartit ha quedart segon en una votació de 26.000 persones F

Els càmpings de les comarques gironines han refermat el seu lideratge internacional després d’haver-se endut un dels prestigiosos premis concedits per una de les principals organitzacions del sector a Europa i d’haver quedat finalistes en dues categories més, a banda de mantenir tretze reconeixements internacionals.

La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, ha estat premiat com a Millor càmping sostenible i respectuós amb el medi ambient d’Europa. El guardó l’ha concedit l’associació alemanya ADAC -la que té més socis d’aquell país amb més de vint milions de famílies associades- durant una gala en línia celebrada aquest divendres al vespre. Aquest establiment ha introduït allotjaments 100% autosuficients energèticament, interconnectats de manera intel·ligent per poder compartir l’energia sobrant d’un allotjament a un altre.

En la mateixa celebració, un altre càmping gironí, el Salatà de Roses, ha quedat finalista en la categoria d’accessibilitat i canvi demogràfic. Aquesta categoria premia els establiments que integren i implementen de forma exemplar les conseqüències del canvi climàtic i les exigències d’accessibilitat en els seus allotjaments.

A més, el càmping Empordà de l’Estartit, ha quedat finalista en la categoria de Millor càmping familiar, que concedeix l’associació automobilística de referència als Països Baixos, ANWB. L’establiment gironí ja va rebre aquest guardó l’any passat. Aquests premis es concedeixen per mitjà de les votacions de 26.000 usuaris holandesos i compten amb una auditoria externa per assegurar que el procediment sigui correcte.

Tretze distincions

Per altra banda, els càmpings gironins han mantingut els tretze reconeixements internacionals que tenien al revalidar els set prestigiosos TotCamping concedits per l’ANWB i els sis Superplätz que atorga l’ADAC, que equivalen a la categoria de cinc estrelles. Els càmpings gironins distingits amb el TotCamping són: Laguna, de Castelló d’Empúries; Les Medes, de l’Estartit; Sandaya Cypsela, de Pals; i Aquarius, L’Àmfora, Las Dunas, i La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. I els establiments reconeguts amb el Superplätz són: el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí; Les Medes, de L’Estartit; i Las Dunas, La Ballena Alegre, L’Àmfora i Aquarius de Sant Pere Pescador.

Per al president de l’Associació de Càmpings de Girona Miquel Gotanegra, el premi, les dues nominacions i les distincions són «un reconeixement molt important a la feina que està fent el sector del càmping i demostren el gran nivell i l’excel·lència dels establiments gironins».

Holandesos i alemanys

Una gran part dels clients dels càmpings gironins són estrangers, sobretot holandesos i alemanys, d’on provenen, precisament, els reconeixements internacionals rebuts pels càmpings gironins.

A la gala celebrada per l’ADAC, hi ha hagut també un reconeixement especial cap a la trajectòria de Josipa Cvelic Bonifacic, la impulsora del Campmaster, el primer màster europeu en gestió sostenible de càmpings on hi participa l’Associació de Càmpings de Girona.

L’Associació de càmpings de Girona és la més antiga de l’Estat espanyol, compta amb 73 associats (que corresponen a més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix una suma d’unes 120.000 places d’allotjament aproximadament. El total de places d’allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.