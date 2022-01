La popular cançó Oh happy day, cantada pel grup de gospel Tramuntcort va posar el colofó final a un acte que, tal com diu el seu títol, va ser un «feliç dia» per al protagonista. Una llarga ovació, que va durar molts minuts, va tancar, diumenge, a la tarda, l’homenatge ciutadà a Marià Lorca i Bard, president de la delegació de Càritas a l’Alt Empordà interior en el transcurs dels darrers set anys.

Després d’un llarg mandat marcat per la pandèmia i l’increment de la lluita per resoldre les desigualtats i les mancances socials, el figuerenc Josep Ramírez l’ha substituït en el càrrec. L’acte es va dur a terme a l’auditori dels Caputxins i va comptar amb la intervenció de Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i l’alcaldessa Agnès Lladó.

Ambdues van ressaltar la feina feta per l’empresari jubilat i exalcalde mentre ha estat al capdavant de l’entitat i que han qualificat «d’abnegada i altruista». Dolors Puigdevall, recordant la recent col·locació d’un nou estel a la Sagrada Família, va donar les gràcies a Lorca «per totes les pedres que has ajudat a posar en aquesta gran construcció que és Càritas Figueres. Càritas no é sun esprint de cent metres, sinó una carrera de fons que no s’acabarà fins que no quedi cap persona que no pugui viure amb dignitat».

Agnès Lladó va recordar la trajectòria de Lorca com a alcalde de Figueres entre 1983 i 2005, tot afirmant que «el seu llegat encara és ben palès a la ciutat». «Però en Marià no només va excel·lir a representar a la ciutadania de Figueres, sinó que ha demostrat la seva solidaritat i cura pels altres com a president de Càritas», va afegir després de destacar que «és, per sobre de tot, una bona persona, que va treballar per la ciutat des de l’estima, la dedicació, sense confrontacions i buscant sempre el consens pel bé de tots els figuerencs i figuerenques».

Agnès Lladó va fer aquestes afirmacions davant d’una platea que ocupava totes les places disponibles en temps de restriccions. Marià Lorca estava acompanyat per la seva família i pels exalcaldes Joan Armangué, Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef, a més del vicealcalde Pere Casellas, el president de l’Altem Manel Toro, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i regidor de l’oposició, Josep Maria Bernils i l’arxipreste Miquel Àngel Ferrés.

Durant la seva intervenció, l’homenatjat va tenir paraules de record per al company desaparegut Joan Miquel i va posar èmfasi en la importància «dels valors de l’ésser humà» i la feina «d’una peça fonamental com són els voluntaris», als quals va dedicar «un gran, sincer i sentit agraïment. Sense ells la meva estimada Càritas no seria el que és. En sou el motor –va dir adreçant-se a ells directament–, l’ànima i el rostre. la vostra implicació, de forma tan desinteressada, és una mostra d’humanitat impagable i d’amor envers els demés, que mai ningú us podrà sostreure»

Durant l’acte es van poder veure dos audiovisuals que mostraven el treball constant de Càritas. En un d’ells, l’entitat va homenatjar també a tot el voluntariat, treballadors i socis que fan possible el seu dia a dia. El grup de gospel Tramuntcor, dirigit per Xavier Thió, va arrodonir la festa amb la interpretació de diverses peces del seu repertori.