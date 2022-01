L'Escala ha decidit ajornar la celebració del carnaval per la situació epidemiològica i el trasllada al juny. En un comunicat, l'Ajuntament admet que l'augment de casos està posant «molts entrebancs» per fer les carrosses i les disfresses a temps i que, previsiblement, al febrer hi haurà moltes activitats que no es podrien fer. Per això, en una reunió celebrada aquesta setmana la comissió del carnaval, les colles locals i l'Ajuntament han acordat posposar-lo. Fa uns anys ja es va decidir implantar una edició extraordinària d'estiu de la rua del Carnaval, en format nocturn, que es va fer amb molt bon balanç de públic i de participants. En les setmanes vinents es decidirà quin és el format que es fa, però previsiblement serà el cap de setmana de l'11 de juny.