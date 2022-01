El conductor begut que va atropellar mortalment un jove de 19 anys que anava amb patinet a Empuriabrava (Alt Empordà) no va intentar frenar per evitar l'impacte. Un informe dels Mossos conclou que el vehicle estava accelerant i que l'home no va fer cas dels avisos de seguretat que l'advertien del risc. L'escrit, que ha estat remès al jutjat, certifica que el cotxe estava accelerant i que només va reduir la velocitat de 78 a 72 km/h per un sistema automàtic que té el mateix vehicle, però en cap cas s'ha detectat que l'home premés el fre. De fet, el sistema de seguretat del vehicle, adverteix el conductor amb senyals visuals i acústiques per tal que redueixi la velocitat, si no ho fa, s'activa una frenada automàtica.

L'informe dels Mossos també conclou que la somnolència i els efectes de l'alcohol haurien provocat que impactés amb els cotxes aparcats que hi havia al carrer. Els advocats de la família del jove mort han explicat que demanaran a la Divisió Científica dels Mossos que calculin la corba d'alcoholèmia, ja que l'investigat va fugir del lloc dels fets durant prop de dues hores, quan es va entregar. Després de l'accident, el conductor es va presentar a la comissaria de la Policia Local on li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat de 0,38 mg per litre d'aire expirat. La detenció va quedar sense efecte i aquest dijous el jutjat d'instrucció 7 de Figueres li ha pres declaració com a investigat. La jutgessa va acordar mantenir la situació de llibertat per a l'investigat, però li va retirar el permís de conduir al conductor i va establir compareixences periòdiques al jutjat.