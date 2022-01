L’Ajuntament de Figueres invertirà 1.150.000 d’euros entre aquest any i el vinent per a la renovació de l’enllumenat públic. Les instal·lacions estan obsoletes i no compleixen la normativa en algunes parts de la ciutat. La inversió es portarà a terme entre aquest any i el vinent. El govern constata que es tracta d’una mancança que s’arrossega des de fa anys.

El projecte contempla dos tipus d’actuacions: les estructurals (línia, caixa, suport) i actuacions sobre lluminària i/o sobre el conjunt làmpada i equip. Segons l’Ajuntament, la millora permetrà l’adaptació reglamentària de les instal·lacions, millora de les condicions de seguretat i servei (compliment dels Reglaments, adequació de l’ús del servei a les necessitats lumíniques, estètiques, urbanes, i elèctriques), substitució d’enllumenats deteriorats i obsolets, reducció de potència instal·lada i conseqüentment de consum elèctric. Es duran a terme actuacions de millora, que exigeixen una modificació de la instal·lació, i de manteniment, que són les que contemplen la renovació de fonts de llum (làmpades, retrofit, lluminàries o equips), suports o altres intervencions que no exigeixen modificació de la instal·lació . L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, constata que es tracta d’un pla que «fa molts anys que s’hauria d’haver fet» i afegeix que «Garantir un bon enllumenat públic és fer que tothom se senti més segur al carrer i això ho sabem molt bé les dones» perquè «una ciutat amb més llum és una ciutat més segura» D’altra banda «amb aquest pla també incrementem l’eficiència energètica i la qualitat ambiental per a la ciutadania». El vicealcalde Pere Casellas posa de manifest que «era important per a nosaltres posar la ciutat al dia amb mancances que arrosseguem des de fa anys» Les actuacions previstes pel 2021 que en aquests moments estan en redacció i planificació per executar-se aquest any son: C/González de Soto, C/Oliva, Pere III, Pujades, St Jordi, La Pau, Parc Sol i C/Empordà, sector jutjats.