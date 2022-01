Com a exdiputat ecologista i periodista vaig tenir l’ocasió de poder assistir a la sessió que la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament (10/12/2021) va dedicar al projecte de parc eòlic marí Tramuntana, entre Cap de Creus i Roses. El projecte ,impulsat per l’empresa Sener/BlueFloat, consta de 35 aerogeneradors flotants que produirien 500 MW de potència.

La CUP manté les suspicàcies i considera el projecte Tramuntana dins de l’estratègia del «capitalisme verd» i de l’intent de domini dels oligopolis sobre les energies renovables. La base de la seva oposició és l’impacte del paisatge i el risc que el parc afecti a la biodiversitat de la zona.

ERC, PSC, JuntsXCatalunya i En Comú Podem consideren que els promotors fan amb aquest projecte el que no han fet altres empreses energètiques: escoltar, dialogar, rectificar si cal i defensar tècnicament la proposta.

Veurem com es pronunciarà l’Observatori del Paisatge i els oceanògrafs catalans del CSIC quan es presenti l’estudi d´impacte ambiental. Es produirà el pacte entre el Govern Sánchez i el Govern Aragonès per consensuar el projecte pilot de 50MW (com s’ha fet amb el parc eòlic marí a la costa del Rosselló, entre Lecaute i Le Barcarés)? Aquí hi poden jugar un paper els fons Next Generation.

El debat, doncs, s’intensifica. Ara cal que el nostre Govern es mulli a favor o en contra. Que escolti al territori, a l’empresa, als científics i a les formacions polítiques. La transparència i gestió democràtica del parc Tramuntana és la prova del cotó fluix que pot ajudar a desencallar altres projectes endarrerits de la transició energètica.