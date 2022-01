El Tribunal d'Apel·lació de Bucarest ha deixat en llibertat el detingut pel crim de Cabanelles. La justícia de Romania ajorna l'extradició fins que es resolgui una causa que té pendent al país. El jutjat d'instrucció 7 de Figueres va dictar una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) contra aquest investigat el desembre passat i el van detenir a Bucarest del 5 de gener. La investigació el situa com un dels suposats autors materials del crim del 28 de febrer. Els fets van tenir lloc en un domicili de Vilafant on, segons la investigació, almenys dos homes van clavar una pallissa a la víctima i, després, van abandonar el cos al voral d'una carretera. El sospitós detingut sosté que no era al país el dia dels fets i el seu pare s'ha inculpat.

La vista per l'extradició del detingut ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda i el Tribunal d'Apel·lació de Bucarest ha resolt deixar-lo en llibertat sense mesures cautelars. La justícia de Romania no ha rebutjat l'extradició, ha acordat ajornar-la fins que es resolgui una altra causa que té pendent al país. Segons fonts properes al cas, es tracta d'una investigació oberta per conduir sota els efectes de l'alcohol.

L'advocat de l'investigat, Joaquim Bech de Careda, ha afirmat en declaracions a l'ACN que la decisió dels tribunals de Romania permet resoldre una situació "delirant" perquè el sospitós ha estat privat de llibertat des del 5 de gener i el seu pare va comparèixer voluntàriament al jutjat de Figueres per exculpar el fill: "Estar en llibertat li dona l'oportunitat de recollir tota la documentació probatòria per demostrar que es trobava a Romania en el moment dels fets i que qui hi havia al fatídic sopar era el seu pare, no ell".

L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, lamenta la decisió de la justícia de Romania. L'advocat Sergio Noguero ha subratllat que és "decebedor" que el tribunal hagi donat prioritat a un delicte contra la seguretat viària i no a una causa oberta per un delicte d'assassinat.

Després de gairebé deu mesos d'investigació, el desembre passat la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va desplegar un operatiu que es va saldar amb la detenció de cinc sospitosos per la seva presumpta vinculació amb el crim. Tots ells van ser al sopar que va tenir lloc en una casa de Vilafant propera al taller mecànic que regentava la víctima amb un soci i que la instrucció situa com l'escena del crim. Aquests detinguts van passar a disposició judicial el 16 de desembre i van sortir en llibertat. Cap d'ells era, segons la investigació, autor material de l'agressió mortal.

El jutjat d'instrucció 7 de Figueres va dictar ordres europees de detenció i entrega contra els dos presumptes assassins. A un d'ells, el van localitzar i arrestar el 23 de desembre a Anvers (Bèlgica). Després de passar a disposició judicial, el jutjat va ordenar presó sense fiança.

A l'altre fugitiu el van localitzar i detenir a Bucarest el 5 de gener. El fiscal del cas, Víctor Pillado, té previst sol·licitar diligències de prova perquè es pugui determinar qui hi havia al sopar, si l'arrestat a Romania o el seu pare.

Estratègia de defensa

Fonts properes al cas apunten que, en aquest moment de la investigació, tot apunta que l'implicat en el crim és l'arrestat a Romania i atribueixen la declaració del pare a "estratègies de defensa". Tot i que el cotxe que hi havia al lloc i el telèfon mòbil està a nom del pare, les vigilàncies i seguiments posteriors als fets situen a les comarques gironines aquest sospitós mentre que no hi ha constància que el seu pare fos al país. A més, un testimoni el va identificar fotogràficament i assistents al sopar parlen d'un home d'entre 30 i 40 anys.

La investigació situa la pallissa de matinada en una casa de Vilafant situada a escassos metres del taller mecànic que regentava la víctima amb un soci i on es van trobar un grup de persones per fer-hi una barbacoa la nit del 27 de febrer.

Com a autors materials situen els arrestats a Bèlgica i Romania que, després, haurien conduit fins a Cabanelles on van deixar la víctima al voral d'una carretera que mena cap al santuari de la Mare de Déu del Mont. Aquí és on, segons la instrucció, el van apunyalar al coll per rematar-lo.