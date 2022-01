La plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí diu que se senten «decebuts» pel rebuig a la proposta de resolució de la CUP en contra del projecte al Parlament. En un comunicat, l'entitat remarca que es tracta d'una resolució i que «encara no hi ha res decidit». En aquest sentit, asseguren que continuaran treballant per «aturar» el projecte que entenen com una «agressió sense precedents al territori». «Reiterem la nostra voluntat d'arribar, si cal, fins als tribunals per defensar l'Empordà», afirmen en un comunicat. També critiquen la «indecisió dels responsables polítics» i els emplacen a «buscar conjuntament amb el territori alternatives de producció d'energia viables i sostenibles». L'entitat recorda que compten amb més de 25.000 signatures, el suport de 22 ajuntaments de les comarques gironines en forma de moció i que, fins i tot, la Diputació s'hi ha pronunciat «de forma contundent». A més, asseguren que recentment la Junta Rectora del Montgrí ha aprovat donar suport al manifest de la plataforma.

Petició a les juntes rectores dels parcs naturals En aquest sentit, han anunciat que estan preparant una petició, que faran arribar a tots els presidents de les Juntes rectores del Parc de Cap de Creus i dels Aiguamolls perquè es posicionin. «L'associació també compta amb l'aval de la comunitat científica que ha alertat dels perills d'ubicar una instal·lació d'aquest tipus en una zona d'una gran fragilitat mediambiental», insisteixen.