Espolla acollirà aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de l’Oli i l’Olivera. Enguany, el municipi celebra la vint-i-cinquena edició, una efemèride que reivindica la bona salut del certamen, que s’ha consolidat com un espai de reafirmació de la qualitat del segell de la Denominació d’Origen Protegida (DOP) de l’oli de l’Empordà. Una de les particularitats de la DOP Oli de l’Empordà és que incorpora municipis de quatre comarques de la província. Enguany la Fira, que se celebra entre el 20 i el 23 de gener, també proposa activitats per donar a conèixer i fer reflexionar sobre l’impacte que les projeccions poden tenir en l’entorn natural de l’Espolla. De fet, en el marc d’una de les primeres activitats del cap de setmana, impulsada per l’entitat Albera Lliure de Molins, s’ha programat una passejada per debatre sobre la projecció del parc eòlic de l’Albera. Una caminada que té per objectiu visibilitzar l’impacte que podrien tenir els projectes eòlics que amenacen el poble d’Espolla i tot el peu de l’Albera. De fet, la Fira enguany fa èmfasi en el repte de revertir la crisi climàtica i en l’impacte que aquesta té en el sector primari. La sommelier Laura Masramon oferirà una classe magistral per conèixer varietats d’olis d’arreu del país i ensenyarà tècniques per aprendre’ls a reconèixer. La fira també incorpora activitats populars com una actuació dels Castellers de Figueres, una gimcana per als infants, música en viu amb les actuacions dels grups Trobasons i Xaranga Bufatramuntana, entre d’altres, i la projecció d’un film.

Fira comercial i concurs La jornada de diumenge 23 comptarà també amb jocs de lleure per als infants, així com amb la fira comercial i la fira d’artesans. Una oportunitat per conèixer i adquirir productes dels productors locals de l’oli DOP Empordà. L’Associació Cultural Espollenca, coorganitzadora de la Fira, oferirà al llarg del dia els tradicionals entrepans de Sussissa de les carnisseries espollenques Can Tola i Can Salvi a preus populars. Finalment, el tradicional concurs de llançament de pinyol d’oliva, en el qual es determina qui aconsegueix llançar més lluny el pinyol, se celebrarà el diumenge a les 16 hores davant l’església. Els organitzadors recorden als participants que han de portar bosses de casa i llegir les bases del concurs, en les quals s’indica, entre d’altres, que les inscripcions es faran el mateix dia abans de l’inici de l’activitat. La Fira s’acomiadarà amb el ball de l’Oli i el ball de Festa Major a càrrec del grup Sharazan.