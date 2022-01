Els Mossos d’Esquadra busquen l’autor d’una agressió sexual a una dona de 95 anys de Figueres. Segons ha confirmat l’ACN, l’home hauria entrat per la finestra de la casa de la víctima encaputxat i posteriorment hauria atacat l’anciana.

Va ser la mateixa víctima, que resideix sola, qui va avisar els serveis d’emergència perquè l’atenguessin.

Un cop els sanitaris van arribar es van trobar que la dona presentava ferides de gravetat i la van traslladar a l’hospital comarcal de Figueres, on va quedar ingressada després que l’operessin.

Els Mossos d’Esquadra busquen ara proves tant a la casa de la víctima a Figueres com també per les càmeres del voltant per identificar l’autor de l’agressió.

El domicili és proper a l’antiga N-II. Fins ahir a la tarda, però, no s’havia produït cap detenció.