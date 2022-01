Els setze Habitatges de Protecció Oficial (HPO) de Vilafant, impulsats per la Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva, estaran adjudicats el mes de febrer, segons l’alcaldessa del municipi, Consol Cantenys.

«Hi ha molt d’interès i moltes peticions», afirma Cantenys. Els habitatges, situats al carrer Mercè Rodoreda, són d’uns 150 metres quadrats; són cases adossades, una de les quals està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.El contracte de lloguer tindrà una durada inicial de set anys, segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) i per la normativa d’HPO que hi hagi llavors.