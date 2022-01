Portbou (Alt Empordà) s'ha despertat aquest dimarts amb més d'una vintena de cotxes destrossats. L'alcalde del municipi, Xavi Barranco, ha explicat que uns brètols han trencat vidres de diversos vehicles estacionats al passeig d'Enric Granados, han forçat portes i que n'han remenat els interiors. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant i de moment no se n'han localitzat els autors.

El PSC ha denunciat els fets en un comunicat, on també alerta d'una creixent "sensació d'inseguretat" al municipi. Un extrem que l'alcalde nega i acusa la formació de voler "criminalitzar" determinats col·lectius. "Les dades apunten a una disminució dels delictes greus i lleus al municipi", assegura Barranco.

👉🏼Comunicat del PSC referent als fets ocorreguts aquesta nit al nostre municipi. Seguim ferms en les nostres propostes... Posted by PSC Portbou on Tuesday, January 25, 2022

En aquest sentit, diu que fa més de mig any que una patrulla mixta de Mossos i Policia Nacional patrullen a l'estació per controlar grups de joves que venen en tren i que cada tarda hi ha dues patrulles de la policia espanyola recorrent el poble.

Els socialistes –sense representació al consistori-, en canvi, asseguren que les destrosses se sumen a "una llarga llista de fets similars" que han passat al municipi darrerament i acusen l'equip de govern "d'inacció".

També diuen que van proposar a l'alcalde fer "front comú" i que "davant la passivitat" han optat per formular una bateria de preguntes al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.