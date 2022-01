Portbou es va despertar ahir amb més d’una vintena de cotxes destrossats. L’alcalde del municipi, Xavi Barranco, va explicar que uns brètols han trencat vidres de diversos vehicles estacionats al passeig d’Enric Granados, han forçat portes i que n’han remenat els interiors. Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant i de moment no se n’han localitzat els autors. El PSC alerta d’una creixent «sensació d’inseguretat» al municipi. Un extrem que l’alcalde nega i acusa la formació de voler «criminalitzar» determinats col·lectius. «Les dades apunten a una disminució dels delictes greus i lleus al municipi», assegura Barranco.. Els socialistes, en canvi, denuncien la inacció del govern municipal i les institucions competents en l’àmbit de la seguretat». El PSC lamenta que encara no han rebut resposta a la proposta feta l’agost passat de fer un «front comú de partits i anar junts per fer més pressió i per intentar solucionar el greu problema que viu el nostre poble».