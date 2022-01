Castelló d’Empúries ha decidit ajornar el Carnaval i traslladar-lo al maig (dies 13, 14 i 15) a causa de la situació epidemiològica. En una reunió mantinguda aquest dimarts a la nit entre l’Ajuntament i les colles locals, es va acordar una nova data per a la celebració de la festa esperant que la situació sigui més favorable a la primavera.

Celebrar el Carnaval en les dates que estava previst feia inviable portar a terme cap altra activitat que no fos la desfilada, com la xocolatada per als més petits, el ball o el dinar de colles.

Per aquest motiu i, veient l’augment de contagis de les darreres setmanes, s’ha decidit posposar la celebració de la festa de carnaval.

L’Ajuntament i les colles s’han emplaçat a una nova reunió que tindrà lloc el proper mes d’abril per tal d’analitzar la situació del moment i decidir quin serà el format de la festa prevista ara per al maig.