L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té previst acabar aquest estiu vinent la reparació i elevació dels ponts de vianants sobre els canals de la marina d’Empuriabrava. Aquest any, el pla d’inversions del pressupost municipal hi destinarà una partida pressupostària per tal d’acabar els cinc que falten.

Amb aquests, s’hauran arreglat un total d’onze ponts de vianants. El regidor d’Urbanisme castelloní, Josep Maria Canet, manifesta que porten un retard de dos mesos, però és optimista per acabar aquests treballs abans de la temporada d’estiu. La millora inclou diferents actuacions: elevar els ponts, canviar el paviment, instal·lar baranes, repintar i construir una rampa que permeti fer els ponts més accessibles, facilitant el pas de persones amb mobilitat reduïda, bicicletes i també cotxets. Des del 2019 El consistori va començar a reparar els cinc ponts curts per a vianants, que estaven visiblement degradats, amb un pressupost de 35.000 euros. Les queixes per la mala imatge dels ponts s’han anat repetint en els darrers anys, sobretot per alguns dels grups a l’oposició. El 2019 es va actuar en un dels sis ponts llargs (al sector Llobregat), l’únic que s’ha elevat uns 80 centímetres perquè hi passin embarcacions més grans. «Aquesta va ser una prova pilot que, en veure que ha anat bé, ara estendrem als cinc restants», afirma el responsable de l’àrea d’Urbanisme. A més, a causa de l’ampliació del dispensari mèdic d’Empuriabrava, el consistori té previst traslladar la sala d’actes del Centre Cívic de la marina sobre la seu de la Policia Local, l’edifici situat a l’entrada de la marina.