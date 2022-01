Els Bombers treballen per apagar un foc que s'ha declarat a la zona de Can Favars a Darnius. L'incendi s'ha iniciat pels volts de dos quarts d'una en un canyissar i el vent ha empès el flanc dret cap a una pila de llenya propera al camp on estava cremant.

Inicialment s'han activat tres dotacions terrestres però de seguida s'han reforçat els efectius per tal de poder atacar el foc que ha acabat estabilitzat pels volts de tres quarts de dos. Un dels problemes que s'han trobat els Bombers han estat els focus secundaris que s'han generat com a conseqüència del vent que hi ha a la zona.