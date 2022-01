Els Mossos d’Esquadra han detingut a Roses un home, de 41 anys, per dos robatoris amb força en una zona de Roses, on ja havia estat detingut vuit vegades en els darrers dos mesos i on tenia una ordre de no apropar-se. El lladre ha ingressat a presó.

La darrera detenció es va produir el 24 de gener. Els Mossos d’Esquadra van rebre la denúncia de dos robatoris comesos en dos apartaments de la Urbanització Santa Margarida i el Salatar de Roses. Algú havia accedit als habitatges per les finestres de la primera planta i havia sostret dos televisors de l’interior. Agents de la Unitat d’Investigació van determinar que el lladre havia escalat per un fanal des de la via pública fins als balcons del primer pis de l’habitatge on va robar. Un cop a dalt, va forçar dues finestres, va regirar les dependències i se’n va emportar els dos aparells. Després de diverses indagacions, els agents dels Mossos van identificar el presumpte autor. També van saber que aquest tenia, des del 13 de gener, una ordre d’un jutjat de Figueres que dictaminava una prohibició d’aproximació de cent metres a l’esmentada urbanització on havia robat en altres ocasions. El sospitós va ser detingut hores més tard, per la seva presumpta implicació en els dos darrers robatoris. Les vuit detencions anteriors també havien estat per cometre robatoris i furts reiterats en hotels i apartaments d’aquesta zona. Trencament de condemna Els Mossos el van detenir com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a interior de domicili i un delicte de trencament de condemna. L’home, amb múltiples antecedents per fets similars, va passar el dia 26 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar el seu ingrés a presó.