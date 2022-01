El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha informat que després d’una reunió amb responsables del departament d’Interior se’ls ha comunicat que s’han incrementat els efectius a les comissaries de Figueres, Roses i la Jonquera, i que s’ha procedit a la renovació dels vehicles. Eren dues de les peticions que havien fet els alcaldes de l’Alt Empordà a través del Consell. Estan preocupats per les onades de robatoris, el tràfic, consum i distribució de drogues a la comarca i consideren que s’ha de dotar les comissaries de les eines adequades.

La presidenta del Consell, Sònia Martínez, i el vicepresident, Josep Maria Bernils van traslladar les peticions dels alcaldes en una reunió on va assistir el director territorial d’Interior, Jordi Martinoy, el comissari en cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan i els responsables de les àrees bàsiques policials de Figueres, Alfons Sánchez, i Roses, Gabriel García. Aquesta trobada amb Interior ve precedida de diverses reunions amb els responsables de les àrees bàsiques policials, on el Consell Comarcal s’ha ofert per cooperar en tot allò que requereixi el departament.

La col·laboració s’està donant, per exemple, en un projecte on la policia dona suport tècnic als ajuntaments per a la instal·lació de càmeres lectores de matrícules que s’utilitzaran exclusivament per a la seguretat ciutadana.

La col·laboració entre la policia i les brigades municipals també ha permès un increment de les intervencions de droga en els darrers mesos.

Des d’Interior se’ls ha comunicat que s’ha establert més vigilància per resoldre una altra problemàtica: l’onada de robatoris a zones rurals.

A més, s’han destinat més efectius a les tres comissaries, s’han renovat els vehicles i en breu s’espera disposar d’un tot terreny per poder accedir a determinats entorns rurals, una de les mancances manifestades pels alcaldes.

El Consell reclamarà més agents a partir de la sortida de les noves promocions dels propers dos anys.