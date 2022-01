Veïns del barri Olivar Gran van protestar ahir contra la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil 4G al solar on s’ha de construir el nou pavelló de Figueres. Els veïns insisteixen que està a tocar d’una zona residencial i amb centres escolars. Des de l’equip de govern remarquen que no representa un perill per la salut i que els permisos son estatals.

L’Associació de veïns del barri va decidir en una reunió celebrada dijous portar a terme aquesta acció per intentar frenar la instal·lació de l’antena. També estan recollint signatures i asseguren que s’hi ha sumat veïns també dels barris del voltant. Un dels membres de l’assamblea, Joan Moreno, posa de manifest que estan molestos per com ha portat a terme l’ajuntament les gestions i preocupats per la presència de l’antena tan a prop d’habitatges i centres escolars. «L’Ajuntament no ha comptat amb nosaltres», diu Moreno que considera que haurien d’haver informat als veïns abans de donar el permís d’obres a l‘empresa. Des de l’associació consideren que serien més idònies altres ubicacions com un polígon industrial proper. Per això ahir van portar a terme l’acció per intentar que es freni i es traslladi a un altre punt de la ciutat. Des del govern el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, va respondre al de Junts, Jordi Masquef, que considera que hi ha hagut demanda de transparència. Amiel ho nega i remarca de nou que «l’Ajuntament té l’obligació de donar la llicència d’instal·lació, i així es va fer» i quan els veïns es van manifestar diu que s’hi van reunir i explicar tots els dubtes.